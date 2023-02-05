🤪Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» и нарвался на троллинг от клуба

Отреагировали молниеносно.

«Итак, они говорят: «Вулверхэмптон» явно был лучше, и у «Ливерпуля» не было шансов». Нет, «волки» явно были лучше в течение 12 минут и, возможно, последних 10 минут, когда они вели 3:0, а мяч снова был их другом, но между этими минутами мы действительно были в игре.

Особенно мы оказали на них сильное давление во втором тайме. У них была полная уверенность в себе, а при счете 2:0 у них был импульс. Когда мы не можем реализовывать моменты, то все остальное бесполезно. Вот почему мы проиграли 3:0».

«Вулверхэмптон» явно не согласился с такой оценкой и высмеял заявление Клоппа твитом. Они опубликовали фото, на котором виден расстроенный Рубен Невеш. «Волки» же выигрывают игру со счетом 2:0, как будто бы гола португальца не было.

К сожалению, Клопп нарвался на это сам. Очевидно, что практически любая команда, которая ведет в матче с «Ливерпулем» 2:0 будет играть от защиты.