Отличился лишь Коди Гакпо. Оценки «Ливерпуля» за разгромное поражение от «Вулверхэмптона»
Печальное зрелище.
«Ливерпуль» проиграл со счетом 3:0 в гостях у «Вулверхэмптона» в 22 туре Премьер-лиги.
Матч для «красных» не задался с самого начала: соперники открыли счет благодаря автоголу Матипа, а через несколько минут уже удвоили преимущество.
Во втором тайме команда Клоппа собралась и взяла инициативу в свои руки. У мерсисайдцев было много моментов, но мяч никак не хотел залетать в сетку. Несмотря на их доминирование, Невеш забил третий после мощного отбора Моутинью.
Игроки «Ливерпуля» закономерно получили крайне низкие оценки. Высокий балл получил только Коди Гакпо, который, к сожалению, не отличился результативными действиями, но успевал везде, как в атаке, так и помогая обороне.
Портал SofaScore оценил мерсисайдцев так:
Показатели каждого из игроков «Ливерпуля»:
И статистика всей команды («Ливерпуль» в левой колонке):
Как вам кажется, кто ответственен за такой печальный итог матча?
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