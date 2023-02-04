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Отличился лишь Коди Гакпо. Оценки «Ливерпуля» за разгромное поражение от «Вулверхэмптона»

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Печальное зрелище.

«Ливерпуль» проиграл со счетом 3:0 в гостях у «Вулверхэмптона» в 22 туре Премьер-лиги.

Матч для «красных» не задался с самого начала: соперники открыли счет благодаря автоголу Матипа, а через несколько минут уже удвоили преимущество.

Во втором тайме команда Клоппа собралась и взяла инициативу в свои руки. У мерсисайдцев было много моментов, но мяч никак не хотел залетать в сетку. Несмотря на их доминирование, Невеш забил третий после мощного отбора Моутинью.

Игроки «Ливерпуля» закономерно получили крайне низкие оценки. Высокий балл получил только Коди Гакпо, который, к сожалению, не отличился результативными действиями, но успевал везде, как в атаке, так и помогая обороне.

Портал SofaScore оценил мерсисайдцев так:

Показатели каждого из игроков «Ливерпуля»:

И статистика всей команды («Ливерпуль» в левой колонке):

Как вам кажется, кто ответственен за такой печальный итог матча?

1 комментарий

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kostylb
оценки ничего не отражают, гомес привез 3 гола, а балл средний
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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