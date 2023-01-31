LFC 2020
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«Ливерпуль» не позволит Натаниэлю Филлипсу уйти в январе. Конате слишком невовремя получит травму

Ибраима Конате Ибраима Конате
Ливерпуль Ливерпуль
Натаниэль Филлипс Натаниэль Филлипс
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Ну когда же это закончится 😭

По данным Goal, Натаниэль Филлипс не покинет «Ливерпуль» в январское трансферное окно.

Защитник, сыгравший всего пять игр во всех соревнованиях в этом сезоне, был близок к тому, чтобы уйти в другой клуб на правах аренды. Главным претендентом на игрока был «Галатарсарай», а также им интересовались несколько клубов из Бундеслиги.

Однако сегодня стало известно, что Ибраима Конате выбыл на срок до трех недель из-за травмы подколенного сухожилия. Он пропустит игры против «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Ньюкасла Юнайтед». Не факт, что он восстановится к Лиге чемпионов, где «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реалом».

В такой ситуации «красные» просто не могут позволить себе потерять еще одного центрального защитника.

В настоящее время Филиппс, а также Жоэль Матип и Джо Гомес являются единственными кандидатами Юргена Клоппа на эту позицию в условиях кризиса травм.

7 комментариев

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Lord Baium
Вся эта дичь началась, как Арсенальский медштаб пришел в Ливерпуль.

Да, мы сидим на диванах и типа не шарим внутреннюю кухню, но Арсенал всегда славился своим лазаретом и вот оттуда приглашают сотрудников медштаба. What?! Там же всегда были травмированные игроки, которые лечились полгода и повторно выбывали из строя!

Но нет! Принимают их на работу и что мы видим? Весь состав переломался по 5 раз, восстанавливался долго, после чего снова ломались…
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Александр Анатольевич
Помнится Милнер и Хендо в защите играли. Ну как играли... Так. Числились
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starikhotabich
Это просто насмешка какая-то!!! Если б я верил в проклятия……🙈
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Александр Высочкин
Робертсон. Салах. Ремзи. Арнольд тогда точно ЛЧ возьмем
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Александр Высочкин
Есть Ремзи Цимикас Салаха в защиту поставьте пусть побегает
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Clockwork_Scouser
Гомеса вообще нельзя считать за центрального защитника, да и за игрока
+3
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MaxB
Всё смешнее и смешнее..
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