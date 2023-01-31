«Ливерпуль» не позволит Натаниэлю Филлипсу уйти в январе. Конате слишком невовремя получит травму

Ну когда же это закончится 😭

По данным Goal, Натаниэль Филлипс не покинет «Ливерпуль» в январское трансферное окно.

Защитник, сыгравший всего пять игр во всех соревнованиях в этом сезоне, был близок к тому, чтобы уйти в другой клуб на правах аренды. Главным претендентом на игрока был «Галатарсарай», а также им интересовались несколько клубов из Бундеслиги.

Однако сегодня стало известно, что Ибраима Конате выбыл на срок до трех недель из-за травмы подколенного сухожилия. Он пропустит игры против «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Ньюкасла Юнайтед». Не факт, что он восстановится к Лиге чемпионов, где «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реалом».

В такой ситуации «красные» просто не могут позволить себе потерять еще одного центрального защитника.

В настоящее время Филиппс, а также Жоэль Матип и Джо Гомес являются единственными кандидатами Юргена Клоппа на эту позицию в условиях кризиса травм.