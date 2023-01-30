«Клопп одержим». Новая порция инсайдов от Фабрицо Романо об интересе «Ливерпуля» к Джуду Беллингему

Держим кулачки.

Фабрицио Романо поделился информацией о том, что «Ливерпуль» все еще рассчитывает подписать Джуда Беллингема. В разговоре с подкастом Born’n Red эксперт по трансферам заявил:

«Юрген Клопп одержим трансфером Джуда Беллингема и каждый божий день звонит, чтобы убедиться, что «Ливерпуль» максимально продвинулся в этой сделке. «Ливерпуль» активно работает над тем, чтобы летом подписать Джуда Беллингема».

«Ливерпуль» действительно сильно давит и поддерживает контакты с окружением игрока и «Боруссией». Все может измениться, но «Ливерпуль» лидирует в гонке.

Если бы вы спросили меня в январе 2022 года, где будет играть Холанд, я бы не сказал «Манчестер Сити», но в марте я бы это знал. Так что в гонке за Беллингемом все может поменяться».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» установила огромную цену за 19-летнего футболиста ― дортмундцы хотят за него 120-150 миллионов евро.