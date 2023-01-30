LFC 2020
Блог

«Клопп одержим». Новая порция инсайдов от Фабрицо Романо об интересе «Ливерпуля» к Джуду Беллингему

Фабрицио Романо
Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Держим кулачки.

Фабрицио Романо поделился информацией о том, что «Ливерпуль» все еще рассчитывает подписать Джуда Беллингема. В разговоре с подкастом  Born’n Red эксперт по трансферам заявил:

«Юрген Клопп одержим трансфером Джуда Беллингема и каждый божий день звонит, чтобы убедиться, что «Ливерпуль» максимально продвинулся в этой сделке. «Ливерпуль» активно работает над тем, чтобы летом подписать Джуда Беллингема».

«Ливерпуль» действительно сильно давит и поддерживает контакты с окружением игрока и «Боруссией». Все может измениться, но «Ливерпуль» лидирует в гонке.

Если бы вы спросили меня в январе 2022 года, где будет играть Холанд, я бы не сказал «Манчестер Сити», но в марте я бы это знал. Так что в гонке за Беллингемом все может поменяться».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» установила огромную цену за 19-летнего футболиста ― дортмундцы хотят за него 120-150 миллионов евро.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kabanchiks
Хватит уже этим бредом засирать ленту. По факту купят какого нибудь Клоуна типа Гакпо, а Беллингем уйдет в Реал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Расул Самедов
надеюсь владельцы порадуют мужика в непросто время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksei Skvortsov
Какой же Клопа целеустремленный
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий