LFC 2020
Блог

Три сильные стороны «Ливерпуля» в проигранном матче «Брайтону»

Ливерпуль Ливерпуль
Кубок Англии Кубок Англии
Ибраима Конате Ибраима Конате
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Стефан Байчетич Стефан Байчетич
Клубы
Футбол Футбол

Все было не так уж плохо.

В воскресенье «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» со счетом 2:1.

«Красные» вышли вперед благодаря голу Харви Эллиотта, но позже потеряли нити игры. Второй гол «чайки» забили в самом конце игры − постарался Каору Митома.

Несмотря на поражение, в матче было несколько ярких игроков, в том числе Эллиотт.

Как видно из состава, три отмеченных игрока «Ливерпуля» могут занести себе матч в актив, несмотря на то, что команда проиграла.

Помимо Эллиотта, который забил гол и создал несколько моментов, Ибраима Конате также показал хорошую игру. Француз сделал 4 выноса мяча, 2 перехвата и 8 подборов.

Стефан Байчетич продолжает доказывать, что Клопп не зря стал доверять ему. Он усердно работать в полузащите, совершив 2 подбора, 2 отбора и 2 перехвата, выиграв 5 из 8 дуэлей.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санжар Уразбаев
Будущий состав сам себя лепит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий