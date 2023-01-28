Три сильные стороны «Ливерпуля» в проигранном матче «Брайтону»

Все было не так уж плохо.

В воскресенье «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» со счетом 2:1.

«Красные» вышли вперед благодаря голу Харви Эллиотта, но позже потеряли нити игры. Второй гол «чайки» забили в самом конце игры − постарался Каору Митома.

Несмотря на поражение, в матче было несколько ярких игроков, в том числе Эллиотт.

Как видно из состава, три отмеченных игрока «Ливерпуля» могут занести себе матч в актив, несмотря на то, что команда проиграла.

Помимо Эллиотта, который забил гол и создал несколько моментов, Ибраима Конате также показал хорошую игру. Француз сделал 4 выноса мяча, 2 перехвата и 8 подборов.

Стефан Байчетич продолжает доказывать, что Клопп не зря стал доверять ему. Он усердно работать в полузащите, совершив 2 подбора, 2 отбора и 2 перехвата, выиграв 5 из 8 дуэлей.