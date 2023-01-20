LFC 2020
Блог

Фабрицио Романо рассказал о будущем Бобби Фирмино в «Ливерпуле»

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Фабрицио Романо
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Футбол Футбол

Этим летом истекает срок контракта Фирмино с «Ливерпулем».

Бобби помог «красным» выиграть Премьер-лигу и стать победителем Лиги чемпионов. Поэтому неудивительно, что Юрген Клопп не хочет видеть бразильца в своей команде. 

Сам нападающий тоже надеется остаться в стане «красных». Фабрицио Романо передает слова игрока:

«Играть здесь на самом высоком уровне с замечательными футболистами – это фантастика. Я счастлив и намерен остаться здесь, чтобы помогать «Ливерпулю».

По информации Романо, «красные» предложили Фирмино краткосрочный контракт. Стороны ведут переговоры о новом соглашении.

Хотите, чтобы Бобби остался в команде? 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Angel
Многие скажут , что он старый и не так хорош как раньше, а я скажу, что в начале сезон был единственный светлым пятном Ливерпуля и ему стоит дать контракт на 2+- года только из-за былых заслуг и если он согласится сидеть на скамейке, то это будет только плюсом, и скамейка станет сильней и легенда останется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий