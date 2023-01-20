Фабрицио Романо рассказал о будущем Бобби Фирмино в «Ливерпуле»
Этим летом истекает срок контракта Фирмино с «Ливерпулем».
Бобби помог «красным» выиграть Премьер-лигу и стать победителем Лиги чемпионов. Поэтому неудивительно, что Юрген Клопп не хочет видеть бразильца в своей команде.
Сам нападающий тоже надеется остаться в стане «красных». Фабрицио Романо передает слова игрока:
«Играть здесь на самом высоком уровне с замечательными футболистами – это фантастика. Я счастлив и намерен остаться здесь, чтобы помогать «Ливерпулю».
По информации Романо, «красные» предложили Фирмино краткосрочный контракт. Стороны ведут переговоры о новом соглашении.
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