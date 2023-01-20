Исполнительница роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела» хочет, чтобы ее ассоциировали с другим номером. Это связано с «Ливерпулем»

Милли Бобби Браун – актриса, известная ролью Одиннадцать в популярном сериале «Очень странные дела».

Девушка с детства болеет за «Ливерпуль», Браун признается – она полюбила «красных» благодаря своей семье:

«Когда я была маленькой, папа подарил мне форму «Ливерпуля», так что у меня просто не было выбора! С тех пор я полюбила «Ливерпуль» и начала смотреть их матчи. Когда я росла, в нашем доме повсюду было что-то, связанное с клубом. Матчи «Ливерпуля» – целое событие в нашей семье. Мы собираемся вместе, смотрим игры, даже когда находимся в США. По местному времени матчи начинаются в четыре утра, но мы все равно их смотрим».

На одном из интервью актрису спросили, не устала ли она от шуток про число одиннадцать. Журналистка поинтересовалась, с каким числом девушке хотелось бы ассоциироваться. Вот что ответила Браун:

«Я каждый день мечтаю, чтобы эти шутки закончились. Я хочу ассоциироваться с числом восемь. Под этим номером играл мой любимый футболист Стивен Джеррард».

Знали о том, что актриса поддерживает «Ливерпуль»? Может, раньше вы вообще не слышали о Браун?