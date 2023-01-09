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«Трех голов было недостаточно». Лопетеги и Невеш считают, что ВАР помешал «Вулверхэмптону» победить «Ливерпуль»

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Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Футбол Футбол

В Кубке Англии «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью.

На 82-й минуте, когда счет уже был 2:2, Тоте забил гол, который был отменен из-за офсайда. «Вулверхэмптон» посчитал, что ВАР ошибся и положения вне игры в этом эпизоде не было. Лопетеги и капитан команды Невеш после встречи заходили в судейскую из-за отмены гола «волков».

Julen Lopetegui blames officials for denying Wolves victory over Liverpool

Рубен прокомментировал матч в соцсетях:

«Горжусь всеми, мы приложили огромные усилия. К сожалению, трех голов на «Энфилде» было недостаточно, чтобы пройти дальше, но в следующий раз мы будем играть дома! Фантастическая поддержка со стороны наших болельщиков. Увидимся в среду». 

Лопетеги тоже посетовал на решение арбитров:

«Я видел повтор, извините, но офсайда там не было. Это невозможно. Кто-то сказал арбитру, что это офсайд, но мы ведь видели повтор. Его не было. Ошибочное решение. Я каждый день допускаю ошибки, и судьи тоже иногда это делают. Но сейчас у нас есть помощь ВАР. Очень жаль. Извините, но это не офсайд».

Поскольку матч закончился ничьей, он будет переигран. Очередная встреча команд назначена на 17 января.

Как громкие разговоры вокруг эпизода с отмененным голом повлияют на настрой обеих команд? Кто в итоге выйдет из этой встречи победителем?

1 комментарий

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А.В. Бубнов
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ВАР помешал Ненавистному Ливерпулю выйти из турнира.
Алиссона режиссёрские способности не настолько велики, что бы ещё и 3 й гол придумать.
Тянули судьи Вульву к победе, тянули, да не дорастянули..
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