«Я этого не понимаю»: Лопетеги считает, что у «Ливерпуля» есть одно преимущество над «Вулверхэмптоном»

«Ливерпуль» начал 2023 год с поражения. Второго января «красные» уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. Зато у Клоппа было четыре дня, чтобы проработать ошибки и подготовить команду к кубковому матчу против «Вулверхэмптона».

А у «волков» столько времени на восстановление не было. Свой первый матч в новом году команда провела 4 января, а уже 7 числа «Вулверхэмптону» предстоит встреча с «Ливерпулем».

Главный тренер «волков» Хулен Лопетеги считает, что теперь у «красных» есть преимущество. Об этом он рассказал в беседе с журналистами:

«Я не понимаю, почему у соперника, который участвует в тех же соревнованиях, что и мы, на два дня отдыха больше. Разницу в один день я еще могу понять. Такое может случиться. Но два дня – это слишком. Для нас это большая разница. Через три дня после «Астон Виллы» мы должны сыграть с «Ливерпулем» – с командой, у которой есть еще два дополнительных дня на восстановление. Извините, но я этого не понимаю».

Обычно вопросы о графике поднимает Юрген Клопп, когда «Ливерпуль» вынужден играть несколько матчей подряд. Очевидно, ситуация изменилась.

Как думаете, дополнительные выходные действительно помогут «Ливерпулю»?