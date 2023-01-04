Конате рассказал о планах «Ливерпуля» на матч с «Вулверхэмптоном» и об ожиданиях от Коди Гакпо

«Конечно, мы хорошо знаем «Вулверхэмптон», мы играли против них много раз», - говорит Ибраима Конате официальному сайту «Ливерпуля».

«Я еще с ними не играл, но видел матчи прошлого сезона, поэтому понимаю, что мы будем противостоять отличным футболистам, особенно могу выделить Матеуса Кунью, против которого я играл в Германии. Нас ждет отличный матч».

«Мы проиграли «Брентфорду» - это было тяжело, сейчас пришло время ответить и изменить ситуацию в матче с «Волками». Надеюсь, что их мы победим».

Конате рассказал о своих взаимоотношениях с новичком команды Коди Гакпо:

«Я уже тренировался с Коди, ему комфортно в команде, он счастлив. А мы очень рады, что он с нами – Коди отлично провел чемпионат мира, надеюсь, что он нам поможет», - добавил Конате.

«Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии в эту субботу, стоит ждать появления Ибраима Конате в стартовом составе.