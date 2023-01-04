Четыре игрока, которые могут получить восьмой номер, если Кейта уйдет из «Ливерпуля»

Многочисленные источники сообщают, что летом Наби Кейта покинет «Ливерпуль». За пять лет в клубе гвинеец сыграл всего 78 матчей в Премьер-лиге из 190 возможных. В этом сезоне он практически не выходит на поле. При этом есть информация, что «красные» рассматривают возможность продления контракта с полузащитником, чего не понимают многие болельщики клуба.

Если Наби все же покинет «Энфилд», его восьмой номер перекочует к другому игроку. Когда-то с восьмеркой на спине за «красных» выступал сам Стивен Джеррард.

Давайте пофантазируем о том, как могут выглядеть футболки потенциальных восьмерок «Ливерпуля».

Джуд Беллингем

В Дортмунде англичанин выступает под 22-м номером, а вот в Катаре Джуд играл с восьмеркой на футболке. Беллингем говорил о своей любви к Стиви Джи. Джуд кажется идеальной кандидатурой для того, чтобы радовать своей игрой фанатов на «Энфилде», выступая под номером легенды клуба.

Софьян Амрабат

Марокканец показал впечатляющий футбол на чемпионате мира. Известно, что «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фиорентины». Теоретически Софьян может присоединиться к «красным» уже в январе.

Матеуш Нунеш

«Ливерпуль» видит в игроке «Вулверхэмптона» замену Беллингему. Если у «красных» не получится подписать Джуда, то клуб сосредоточится на трансфере Матеуша. Кстати, в «Спортинге» Нунеш выступал именно под восьмым номером.

Харви Эллиотт

Не будем забывать о действующих игроках «Ливерпуля»! Не все фанаты «красных» довольны формой Эллиотта, но у 19-летнего полузащитника есть все, чтобы однажды стать игроком мирового класса. Возможно, если клуб отдаст ему восьмой номер, Харви получит дополнительную мотивацию к росту.

Кто из этих игроков с вашей точки зрения больше всего заслужил бывший номер Джеррарда? Возможно, вы хотите, чтобы Кейта остался в команде и продолжил выступать с восьмеркой на спине?