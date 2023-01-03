«Я могу с тем же успехом говорить с микроволновкой». Клопп раскритиковал арбитра после поражения от «Брентфорда»

«Ливерпуль» потерпел досадное поражение от «Брентфорда» со счетом 3:1. Хозяева поля забили свой третий гол после того, как Бриан Мбемо толкнул Ибраима Конате - Юрген Клопп был недоволен тем, что судья засчитал гол.

«Третий гол не был голом — если вы когда-нибудь смотрели футбол, то знаете, что легкий толчок заставит игрока упасть, когда он бежит на полной скорости, именно это и произошло с Ибу», — сказал он.

«Тот гол должен был быть отменен. Но на самом деле, я могу с тем же успехом говорить с микроволновкой – я все равно не получу ответа».

«Перед стартом сезона игрокам советовали проявлять осторожность в таких моментах, потому что арбитр будет следить за ними, но получается, что почти все разрешено».