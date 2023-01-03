LFC 2020
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«Я могу с тем же успехом говорить с микроволновкой». Клопп раскритиковал арбитра после поражения от «Брентфорда»

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Ибраима Конате Ибраима Конате
Бриан Мбемо Бриан Мбемо
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

«Ливерпуль» потерпел досадное поражение от «Брентфорда» со счетом 3:1. Хозяева поля забили свой третий гол после того, как Бриан Мбемо толкнул Ибраима Конате - Юрген Клопп был недоволен тем, что судья засчитал гол.

«Третий гол не был голом — если вы когда-нибудь смотрели футбол, то знаете, что легкий толчок заставит игрока упасть, когда он бежит на полной скорости, именно это и произошло с Ибу», — сказал он.

«Тот гол должен был быть отменен. Но на самом деле, я могу с тем же успехом говорить с микроволновкой – я все равно не получу ответа».

«Перед стартом сезона игрокам советовали проявлять осторожность в таких моментах, потому что арбитр будет следить за ними, но получается, что почти все разрешено».

3 комментария

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Константин Черешинский
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Ответ 6tp2h9668f
какие могут быть планы с командой , где 10-12 игроков травмированы до февраля
Да, и заодно услышать причину такого колличество травм - тренеруются с битами в руках?
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6tp2h9668f
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Ответ Константин Черешинский
Юрген хотелось бы узнать что с командой, какие планы, какие выводы делаются для улучшения игры, результата? Про судей мы уже слышали и знаем!
какие могут быть планы с командой , где 10-12 игроков травмированы до февраля
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Константин Черешинский
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Юрген хотелось бы узнать что с командой, какие планы, какие выводы делаются для улучшения игры, результата? Про судей мы уже слышали и знаем!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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