«Он вообще будет играть?». Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» подписал Гакпо назло «МЮ»
Перед Новым годом «Ливерпуль» порадовал болельщиков неожиданным подарком – клуб подписал Коди Гакпо.
Голландец показал классную игру на ЧМ в Катаре и попал в поле зрения многих европейских грандов. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не стали исключением. В борьбе за Коди победили «красные», но не все находят этот трансфер логичным.
В интервью изданию Daily Star экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что считает переход голландца в «Ливерпуль» необоснованным:
«Ливерпуль» подписывает Коди Гакпо, хотя должен был подписать классического полузащитника. Будет ли он вообще играть? Когда все будут в форме, я думаю, что Гакпо станет для «Ливерпуля» пятым в выборе форварда. У них ведь уже есть Салах, Нуньес, Диас, Фирмино, теперь еще и Гакпо. Салах и Нуньес будут выходить в старте. В команде уже есть четыре форварда, которые борются за два места в старте. Они ведь не будут травмированы вечно. Ощущение, что трансфер проходил под лозунгом «Остановить «Манчестер Юнайтед». «МЮ» тоже хотел подписать Гакпо, но «Ливерпуль» помешал».
«Красные дьяволы» действительно были крайне заинтересованы в трансфере Коди, «Юнайтед» даже сделал голландца приоритетным подписаниям на январь. Но «красные» оказались расторопнее.
Как вам такой взгляд на трансфер Гакпо? Станет ли Коди основным игроком «Ливерпуля»?
Они что понимают зачем закрывать проблемные позиции. Да и игроки меньше 100млн это не игроки))