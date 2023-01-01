«Он вообще будет играть?». Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» подписал Гакпо назло «МЮ»

Перед Новым годом «Ливерпуль» порадовал болельщиков неожиданным подарком – клуб подписал Коди Гакпо.

Голландец показал классную игру на ЧМ в Катаре и попал в поле зрения многих европейских грандов. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не стали исключением. В борьбе за Коди победили «красные», но не все находят этот трансфер логичным.

В интервью изданию Daily Star экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что считает переход голландца в «Ливерпуль» необоснованным:

«Ливерпуль» подписывает Коди Гакпо, хотя должен был подписать классического полузащитника. Будет ли он вообще играть? Когда все будут в форме, я думаю, что Гакпо станет для «Ливерпуля» пятым в выборе форварда. У них ведь уже есть Салах, Нуньес, Диас, Фирмино, теперь еще и Гакпо. Салах и Нуньес будут выходить в старте. В команде уже есть четыре форварда, которые борются за два места в старте. Они ведь не будут травмированы вечно. Ощущение, что трансфер проходил под лозунгом «Остановить «Манчестер Юнайтед». «МЮ» тоже хотел подписать Гакпо, но «Ливерпуль» помешал».

«Красные дьяволы» действительно были крайне заинтересованы в трансфере Коди, «Юнайтед» даже сделал голландца приоритетным подписаниям на январь. Но «красные» оказались расторопнее.

Как вам такой взгляд на трансфер Гакпо? Станет ли Коди основным игроком «Ливерпуля»?