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«Он вообще будет играть?». Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» подписал Гакпо назло «МЮ»

Коди Гакпо Коди Гакпо
Пол Мерсон Пол Мерсон
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Перед Новым годом «Ливерпуль» порадовал болельщиков неожиданным подарком – клуб подписал Коди Гакпо. 

Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ. Спорт-Экспресс

Голландец показал классную игру на ЧМ в Катаре и попал в поле зрения многих европейских грандов. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не стали исключением. В борьбе за Коди победили «красные», но не все находят этот трансфер логичным.

В интервью изданию Daily Star экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что считает переход голландца в «Ливерпуль» необоснованным:

«Ливерпуль» подписывает Коди Гакпо, хотя должен был подписать классического полузащитника. Будет ли он вообще играть? Когда все будут в форме, я думаю, что Гакпо станет для «Ливерпуля» пятым в выборе форварда. У них ведь уже есть Салах, Нуньес, Диас, Фирмино, теперь еще и Гакпо. Салах и Нуньес будут выходить в старте. В команде уже есть четыре форварда, которые борются за два места в старте. Они ведь не будут травмированы вечно. Ощущение, что трансфер проходил под лозунгом «Остановить «Манчестер Юнайтед». «МЮ» тоже хотел подписать Гакпо, но «Ливерпуль» помешал».

«Красные дьяволы» действительно были крайне заинтересованы в трансфере Коди, «Юнайтед» даже сделал голландца приоритетным подписаниям на январь. Но «красные» оказались расторопнее.

Как вам такой взгляд на трансфер Гакпо? Станет ли Коди основным игроком «Ливерпуля»?  

4 комментария

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Sotanik
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Если Гакпо проявит себя до марта-апреля, есть все шансы доиграть сезон в старте. А здоровая конкуренция между Диасом, Домой, Нуньесом, Гакпо и Фирмой не плохо. Плюс у этих игроков разные навыки и стили игры и у Клоппа будет вариативность.
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Юрий Балышев
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А если автор статьи знал бы ,что у Ливерпуля есть Жота у него вообще бы голова затреслась от такого расклада.
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Artem Savchenko
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Ответ vladimir.kostrichko
Нет блин..Ливерпуль подписал одну из звезд ЧМ за 50 лямов(ну учитываю бонусы)на проблемную позицию назло МЮ и теперь хотят его мариновать...Железная логика.
Типичная кукта от МЮ)
Они что понимают зачем закрывать проблемные позиции. Да и игроки меньше 100млн это не игроки))
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vladimir.kostrichko
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Нет блин..Ливерпуль подписал одну из звезд ЧМ за 50 лямов(ну учитываю бонусы)на проблемную позицию назло МЮ и теперь хотят его мариновать...Железная логика.
+3
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