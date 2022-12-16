Наби Кейта и еще шесть игроков «Ливерпуля», которые летом могут покинуть клуб

«Ливерпуль» отлично поработал над продлением контрактов с ключевыми игроками команды. Большинство звезд «красных» останутся на «Энфилде» еще на несколько лет.

Но есть и те футболисты, которые уже этим летом могут покинуть клуб. Посмотрим на самые очевидные кандидатуры.

Джеймс Милнер

Ветеран, скорее всего, сам определит свое будущее. Если он захочет остаться в «Ливерпуле» еще на один сезон, Юрген Клопп вряд ли будет возражать. А если он захочет уйти, клуб расстанется с игроком полюбовно.

Адриан Кастильо

Испанец находится почти в такой же ситуации, что и Милнер. Единственная разница в том, что его будущее может зависеть от амбиций Келлехера. Куивин вполне способен стать основным голкипером в другом клубе.

Роберто Фирмино

Контракт бразильца также истекает следующим летом, но вряд ли «красные» решат его отпустить. «Ливерпуль» хочет оставить нападающего в команде, с Бобби уже ведутся переговоры о новом контракте.

Наби Кейта

Сообщается, что сам гвинеец отложил переговоры о продлении соглашения с «красными». Но низкие результаты и высокая травматичность Наби вряд ли сподвигнут клуб к заключению нового контракта с футболистом.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Еще один полузащитник, склонный к травмам, который, похоже, движется к трансферу в новый клуб. Но он хотя бы провел несколько достойных матчей в лиге.

Артур

Агент полузащитника уже заявил, что игрок останется на «Энфилде» до конца аренды. Но вряд ли Артур продолжит играть в футболке «красных» после летнего трансферного окна.

Натаниэль Филлипс

Единственный игрок в этом списке, чей контракт не истекает в конце этого сезона. Однако, проведя за «красных» всего три матча за первую команду, центральный защитник может настаивать на уходе.

Как считаете, кто из этих игроков точно покинет клуб летом? По кому будете скучать больше всего?