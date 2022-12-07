Тренерское кресло в бундестим и трансфер Беллингема: Фабрицио Романо пролил свет на будущее Клоппа в «Ливерпуле»

Фабрицио Романо рассказал о будущем главного тренера «Ливерпуля» и его планах на трансферы клуба.

Журналист опроверг слухи о том, что Клопп возглавит сборную Германии после вылета бундестим с чемпионата мира. По словам Романо, Юрген не стремится покинуть «красных» на этом этапе.

Тренер уже работает с клубом над новыми трансферами. В частности, он продолжает настаивать на подписании Джуда Беллингема следующим летом.

Клопп также будет работать с советом директоров над новыми контрактами для нынешних игроков «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что после ухода Майкла Эдвардса с поста спортивного директора тренер стал подходить к трансферам более практично. В конце сезона клуб покинет приемник Эдвардса Джулиан Уорд. Возможно, после этого влияние Клоппа лишь усилится.

Каких игроков, по вашему мнению, «Ливерпуль» должен купить в первую очередь?