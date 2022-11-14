Избавиться от балласта: называем 5 игроков, которые должны покинуть «Ливерпуль» в конце сезона
«Ливерпуль» стал показывать хорошие результаты после неудачного старта сезона: «красные» одержали пять побед в последних шести матчах.
Вне зависимости от того, на каком месте финиширует команда, есть ряд футболистов, которым точно придется покинуть «Энфилд» в конце сезона:
Наби Кейта. Гвинейский полузащитник больше времени проводит с докторами, чем с одноклубниками.
Артур Мело. Арендованный у «Ювентуса» футболист оказался не так полезен, как надеялись в «Ливерпуле».
Нат Филлипс. Защитник почти не получает игрового времени в связи с очень жесткой конкуренцией в обороне.
Джеймс Милнер. Ветерану в 2023 году исполнится 37 лет – «Ливерпулю» нужна свежая кровь.
Алекс Окслейд-Чемберлен. Травмы снизили эффективность футболиста.
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