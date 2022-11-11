«Его черед остаться в стороне». Ривалдо объяснил, почему Фирмино не попал в сборную Бразилии

Легенда бразильского футбола Ривалдо объяснил, почему нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не попал в состав сборной Тите перед стартом Чемпионата мира в Катаре

Фирмино не поедет на турнир, хотя в последнее время показывает хорошую результативность: он забил 8 голов и сделал 4 ассиста за 20 матчей в составе «Ливерпуля».

На сегодняшний день Бобби – лучший бомбардир «красных» в АПЛ вместе с Мохамедом Салахом – у обоих по 6 голов. В чемпионате Англии он забил больше, чем Ришарлисон, Гарбриэл Жезус, Антони и Габриэл Мартинелли, которые едут в Катар.

Ривалдо признает мастерство звезды «Ливерпуля», но отмечает, что у него уже была возможность попробовать себя на Чемпионате мира в 2018 году.

«Роберто Фирмино – отличный футболист, но у Бразилии много вариантов в атаке и на этот раз его черед остаться в стороне. В карьере Фирмино уже был Чемпионат мира, а текущий сезон в «Ливерпуле» складывается не таким выдающимся образом, чтобы ехать снова. Тите выбрал игроков, которые находятся в лучшей форме на этом этапе сезона», - написал Ривалдо в своей колонке для Betfair.

Состав сборной Бразилии из 26 игроков был объявлен 7 ноября: Тите принял решение взять 9 нападающий в Катар.