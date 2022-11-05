📸Фанаты «Ливерпуля» впечатлены одним поступком Хвичи. Момент попал на видео

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» со счетом 2:0 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Одним из лучших игроков в составе итальянской команды был Хвича Кварацхелия. Грузин потрепал нервишки Тренту, да и в целом показал хороший футбол. Но болельщиков «красных» очень впечатлил один конкретный поступок Хвичи.

Кварацхелия был одним из немногих игроков «Наполи», которые, выходя на поле из подтрибунки «Энфилда», обошли эмблему «Ливерпуля». Большинство футболистов не обратили на эмблему никакого внимания.

Вот что об этом пишут фанаты «красных»:

💭 «Хвичу нужно срочно подписать. Этот парень точно способен играть за «Ливерпуль».

💭 «Мне жутко не нравится, что нашу эмблему разместили на полу, но Хвича поступил красиво».

💭 «Посмотрите, как он дернулся, когда понял, что может наступить на наше лого. Уважение».

💭 «Я уже влюблен в этого игрока. Эй, «Ливерпуль», вышли ему контракт!»

💭 «Респект Хвиче и всем, кто не наступил на эмблему. Но ее нужно убрать с пола, это максимально глупо».

Футболисты часто обходят логотипы команд в знак уважения как к своим клубам, так и к соперникам. Например, Роналду не наступил на эмблему «Сити» в недавней встрече команд. А Араухо буквально пролетел над лого «Барсы».