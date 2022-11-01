📸 Попало в трансляцию: Фирмино сделал пас в стиле «Убойного футбола». Но Джонс не смог забить из классной позиции

В матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «Наполи».

Пока Хвича издевается над Трентом, Фирмино показывает красоту в штрафной итальянских гостей.

В середине первого тайма Бобби отдал очень зрелищную передачу Джонсу. Только посмотрите на это:

Но Кертис не сумел забить, хотя его позиция была достаточно выгодной:

В первой половине встречи счет открыт не был. Ждем второй тайм!