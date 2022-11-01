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📸 Попало в трансляцию: Фирмино сделал пас в стиле «Убойного футбола». Но Джонс не смог забить из классной позиции

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Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

В матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «Наполи».

Пока Хвича издевается над Трентом, Фирмино показывает красоту в штрафной итальянских гостей.

В середине первого тайма Бобби отдал очень зрелищную передачу Джонсу. Только посмотрите на это:

Но Кертис не сумел забить, хотя его позиция была достаточно выгодной:

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В первой половине встречи счет открыт не был. Ждем второй тайм!

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