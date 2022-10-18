Жота пополнил лазарет: последние новости команд и возможные составы на матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
В 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет на своем стадионе «Вест Хэм». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Вест Хэма» на грядущий матч.
Новости команды
«Ливерпуль»
Диогу Жота, к сожалению, получил крайне неприятное повреждение. Он выбыл примерно на месяц и пропустит чемпионат мира.
При этом у «Ливерпуля» и без португальца очень много травмированных. Матч с «Вест Хэмом» пропустят Матип, Рэмзи, Кейта, Артур, Окслейд-Чемберлен, Джонс и Диас.
А вот у Конате есть все шансы выйти на «Энфилд».
«Вест Хэм»
Корне и Агерд точно не сыграют с «красными». Участие в матче Зума и Доусона – под большим вопросом.
Возможные составы
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