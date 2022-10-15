Гомес вместе Конате, Милнер вместо Трента: как «Ливерпуль» может выйти на матч с «Сити», учитывая травмированных игроков

В одиннадцатом туре АПЛ «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Ман Сити». В этом сезоне «красных» прилично штормит: от поражения «Арсеналу», до разгрома «Рейнджерс» в Лиге чемпионов. Матч с «Сити» по определению трудный, при этом задачу Клоппу усложняет эпидемия травм в клубе.

Ибраима Конате, который едва восстановился, вновь получил повреждение и, вероятно, не сыграет с командой Гвардиолы. Вместо француза Клопп мог бы выпустить Матипа, но Жоэль тоже травмирован.

Джо Гомес выходил на поле вместо Трента, который выбыл из строя примерно на три недели. Однако в матче с «Сити» Джо, вероятно, сыграет в центре вместе с Ван Дейком, а вместе Александер-Арнолда выйдет Джеймс Милнер.

Возможный состав «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Сити»

Кто бы не вышел в старте, обороне «Ливерпуля» придется тяжело в противостоянии с нападением «Сити», чего стоит один Эрлинг Холанд. Но все же хочется верить, что Клопп подберет оптимальный состав и сможет достойно справиться с соперником.

Как, по вашему, закончится встреча команд? Какой состав бы выбрали вы на месте Клоппа?