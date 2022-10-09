Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор назвал двух легенд «Ливерпуля» - кумиров его детства

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор перед предстоящим матчем с «Ливерпулем» рассказал, что восхищался легендами «красных» Стивеном Джеррардом и Йон-Арне Риисе.

«Я помню, как смотрел матчи «Ливерпуля» в детстве и восхищался Стивеном Джеррардом и Йоном-Арне Риисе. Я был очень маленьким, когда Йон играл за «Ливерпуль», но я помню его выдающиеся голы и знаменитые штрафные», - признался Эдегор официальному сайту клуба.

«Риисе – легенда норвежского футбола, у него рекорд по количеству матчей за сборную, он выиграл Лигу чемпионов – конечно, он был моим кумиром с такой выдающейся карьерой».

Джеррард был талисманом «Ливерпуля» больше 10 лет, а Риисе играл на «Энфилде» с 2001 по 2008 год. Левый защитник забил 31 гол и сделал 33 ассиста в в 348 матчах за «красных», выиграв с командой 7 трофеев.

Говоря о текущем составе «Ливерпуля», Эдегор отметил:

«Сегодняшний «Ливерпуль» очень силен, для нас это противостояние станет серьезным испытанием. Результаты команды за последние пару лет говорят сами за себя и, хотя, они начали сезон не так хорошо, как мы привыкли, состав у них очень мощный».

Мартину Эдегору всего 23 года, но он уже зарекомендовал себя, как ключевой игрок «Арсенала», перебравшись в Лондон из «Мадрида» за 30 млн фунтов прошлым летом. Его команда набрала 21 очко в 8 матчах АПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, в активе самого Эдегора 3 гола.