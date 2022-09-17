«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника в январе: есть 3 варианта

Журналист бразильского издания UOL Бруну Андраде сообщает, что «Ливерпуль» намерен усилить состав в январе.

Юрген Клопп редко подписывает новых игроков зимой, но в сложной ситуации с травмами он вынужден действовать решительно.

У «красных» на примете три варианта: Джуд Беллингем – это цель №1, но цель дорогая – стоимость футболиста оценивается в 100 млн евро, и «Боруссия» вряд ли отдаст его в разгар сезона.

Еще один вариант – Матеуш Нунеш. Португальского полузащитника связывали с переходом на «Энфилд» летом, но в итоге он присоединился к «Вулверхэмптону». Сейчас «Ливерпуль» следит за его адаптацией в Премьер-лиге, и если он будет удачно смотреться в составе «Волков», то «красные» попробуют подписать его.

Талан из «Бенфики» Энцо Фернандес – еще одно имя в списке «Ливерпуля». Интересно, что 21-летним футболистом также интересуется и «Вулверхэмптон».

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