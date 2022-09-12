Не только Кейта: 5 игроков «Ливерпуля», которые могут уйти бесплатно в 2023 году

«Ливерпуль» пытается подписать новый контракт с Наби Кейта. Вполне вероятно, что «красные» не хотят расставаться с полузащитником бесплатно, хотя, возможно, Юрген Клопп все же планирует внедрить Наби в основу команды.
Помимо Кейта, у «Ливерпуля» есть еще четыре футболиста, которые следующим летом могут покинуть клуб бесплатно, ведь их контракты истекают в 2023 году.
Вот список этих игроков:
Наби Кейта
Алекс Окслейд-Чемберлен
Адриан
Джеймс Милнер
Роберто Фирмино
По вашему, кто из этих футболистов подпишет с «красными» новый контракт?
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