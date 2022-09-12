«Ливерпуль» готов включить Алекса Окслейда-Чемберлена в сделку по Дугласу Луису

«Ливерпуль» может включить Алекса Окслейда-Чемберлена в сделку с «Астон Виллой» по Дугласу Луису, сообщает Calciomercato. Бразильский полузащитник – цель «красных» в зимнее трансферное окно.

«Ливерпуль» не единственный клуб, заинтересованный в услугах Луиса – «Арсенал» предлагал за него «Астон Вилле» 25 млн фунтов этим летом. Но команда Клоппа не намерена отступать и предпримет еще одну попытку договориться в январе, предложив «Астон Вилле» Алекса Окслейда-Чемберлена.

Надо уточнить, что и Окс, и Луис проводят последний год по контракту со своими клубами, поэтому обмен в январе, кажется, хорошей возможностью для обеих сторон.

Хотя Алекс Окслейд-Чемберлен никогда не был постоянным игроком основы, он в числе тех, кто принес команде Юргена Клоппа успех на «Энфилд». Карьеру футболиста омрачали травмы, в этом сезоне он пока не выходил на поле.

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