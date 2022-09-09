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Стив Никол называет двух игроков «Ливерпуля» основной проблемой команды

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Стив Никол Стив Никол
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
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Сезон для «Ливерпуля» начался непросто, бывший защитник «красных» Стив Никол считает, что команда страдает, потому что зависит от Джеймса Милнера и Харви Эллиотта в полузащите.

Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен травмированы, поэтому «Ливерпуль» вынужден полагаться на Милнера и Эллиотта, как на партнеров Фабиньо центре поля.

Милнер и Эллиот вышли в основе «Ливерпуля» против «Наполи» в Лиге чемпионов, но команда потерпела разгромное поражение 4-1. Никол не мог не посочувствовать Клоппу, отмечая кризис травм в полузащите.

«Тут нет никаких сомнений, нужно посочувствовать «Ливерпулю» в том, что касается травм», - сказал шотландец ESPN.

«Команде приходится играть с Джеймсом Милнером, который продлил контракт, чтобы давать возможность отдыхать своим партнерам и выходить на поле на полчаса, а ему приходится играть в важнейшем матче сезона. Харви Эллиотт – новичок, парень только учится. Получается, что у вас два полузащитника: один без опыта, а второй – слишком опытный, в этой ситуации у команды возникают проблемы».

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