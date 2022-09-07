Два пенальти за 17 минут матча: «Ливерпулю» тяжело в Неаполе

После серии из 150 матчей без пенальти во всех соревнованиях за «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк организовал два пенальти в последних семи матчах за «красных».

Осимхен пытался убежать от Ван Дейка, и уже оказавшись в штрафной, после борьбы с защитником упал и попросил помощи врачей. Судья снова ставит пенальти.

В противостоянии с «Наполи» в ворота «красных» назначили два 11-метровых удара за 17 минут! И если первый Зелиньски реализовал, то удар Осимхена Алиссон смог отразить.

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