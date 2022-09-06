Главная ударная сила «Наполи» может пропустить матч с «Ливерпулем»

В среду фавориты группы А сыграют в Неаполе.

Стало известно, что у Виктора Осимхена проблема с приводящей мышцей — форвард очень хочет сыграть против «Ливерпуля» в ЛЧ, но клубные медики будут примимать решение в последний момент. На случай форс-мажора Спаллетти уже изучает варианты с Джованни Симеоне или с ложной девяткой Джакомо Распадори.

Вот как ситуация с форвардами прокомментировал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти:

«Осимхен и Лосано? Ирвинг доступен, он прошел все обследования и уже тренируется с группой. У Виктора вчера был дискомфорт — он не тренировался, а сегодня провел только индивидуальную тренировку. Завтра попробуем выпустить его с группой и на основании этого примем окончательное решение»

Выяснилось, что проблемы со здоровьем и у самого Спаллетти – у главного тренера перелом ключицы! Новость всплыла где-то за пару часов до пресс-конференции в преддверии матча, на которую Лучано заявился уже в бандаже:

«В воскресенье утром я попал в аварию, когда ехал на базу в Кастель-Вольтурно. Мне было очень больно, поэтому обратился к клубным медикам. Мы поехали в клинику Пинета-Гранде на обследование: рентген показал перелом ключицы.

Операцию мне делали в Милане, поэтому я пропустил вечернюю тренировку. После всех процедур меня забрал друг и доставил на базу клуба около 3 ночи. Теперь месяц придется носить бандаж — мне поставили пластину с семью винтами. Тем не менее, я очень взволнован накануне возвращения в Лигу чемпионов! Настоящая ярмарка футбола, с этой прекрасной музыкой и заряженными игроками».