Лэмпард назвал игрока «Ливерпуля», который заслужил красную карточку в мерсисайдском дерби. Согласны даже фанаты

После игры с «Ливерпулем» главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство судейством:

«Я удивлен, что после эпизода с Ван Дейком и Онаной рефери не обратился за помощью к VAR, чтобы принять правильное решение. На мой взгляд, это была красная карточка, которая изменила бы последние 20 минут встречи. Думаю, арбитр и VAR ошиблись».

Вероятно, Лэмпард говорил вот об этом эпизоде:

Ван Дейк получил горчичник за свое действие на 76-й минуте матча. Вот что об этом думают поклонники английского футбола:

💭 «Если бы на месте Ван Дейка был любой другой игрок, он бы мгновенно получил красную карточку».

💭 «Ван Дейк должен был получить красную. VAR — это абсолютный позор».

💭 «Наденьте на Ван Дейка футболку «Арсенала» и тогда он сразу получит красную карточку».

💭 «Вирджил ван Дейк должен был уйти. Он наиграл на прямую красную».

💭 «Наслаждаться Премьер-лигой очень сложно из-за ужасного судейства. Мы видели, как Ван Дейк получил желтую карточку за нарушение, которое в другом чемпионате было бы наказано прямой красной».

💭 «Слушайте, а почему Ван Дейк вообще продолжил матч? Он совершенно точно наиграл на прямую красную карточку. Арбитр в очередной раз подсуживает «Ливерпулю»!»

По вашему, решение арбитра было справедливым? Или Вирджил все же заслужил красную карточку?