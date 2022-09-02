Как «Ливерпуль» может использовать Артура: смотрим три варианта

Артур Мело проведет этот сезон в «Ливерпуле» на правах аренды. Травмы Тиаго, Хендерсона, Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена истощили полузащиту «красных».

Артур имеет неплохой послужной список: 26-летний футболист 22 раза выступал за сборную «Бразилии», а также играл в «Барселоне» и «Ювентусе».

Давайте посмотрим, как «Ливерпуль» сможет использовать новичка.

4-3-3

В отсутствии Тиаго, Артур мог бы взять на себя роль распасовщика. Если бразилец будет в форме, то у него есть все, чтобы доминировать в матчах и стать ключевым связующим между обороной и атакой – в сердце полузащиты «Ливерпуля».

4-2-1-3

Несмотря на отъезд Садьо Мане в «Баварию», Юргену Клоппу есть из кого выбрать в атаке. Он может дополнительно прикрыть с помощью Артура и Фабиньо таких игроков, как Фирмино или Харви Эллиотт.

4-3-3 (2)

Клопп может вернуться к совей любимой схеме 4-3-3: когда все футболисты в хорошей физической форме, то состав вперчатляющий.

В атаке Диас, Нуньес и Салах, им помогает трио полузащитников - Фабиньо, Артур и Тияго. В Премьер-лиге не так много команд с таким талантливым составом.

Как вы думаете, какой схемы будет придерживаться Клопп и как будет использовать Артура?