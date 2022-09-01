Больше, чем Диогу Жота и Эндрю Робертсон. Сколько будет получать Артур в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ювентуса» Артур станет игроком «Ливерпуля»: аренда без какого-либо обязательства выкупа. Итальянцы благодаря этой сделке очистят платежку, а мерсисайдцы решат проблему в центре после травмы Хендерсона

Запрос об аренде бразильца «Ливерпуль» направил сегодня после полуночи. Решение было спровоцировано травмой, которую получил хавбек Джордан Хендерсон в матче АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

Сегодня Артур прилетит в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Ливерпулем».

В английском клубе бразилец будет получать 110 000 фунтов в неделю. Самым высокооплачиваемым игроком «красных» остается Мохамед Салах (350 000), за ним следует Вирджил Ван Дейк (220 000 фунтов) и Тиаго (200 000). Но для новичка Артур неплохо устроился: по доходам он обойдет таких звезд команды, как Жоэль Матип (100 000), Диогу Жота (90 000), Ибраима Конате (70 000), Луис Диас (55 000) и Энди Робертсон (50 000)

Время покажет, насколько это справедливая разница.

Напомним, что «Порту», «Спортинг», «Лион» и «Ренн» хотели подписать Артура, но не смогли соответствовать его требованиям по окладу.

В минувшем сезоне 26-летний опорник принял участие в 31 матче в составе «Ювентуса». В этом сезоне он за клуб не играл.