«Продажа Мане – это худшая сделка в мире». Пол Мерсон ставит под сомнение трансферную политику «Ливерпуля»

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал «Ливерпуль» за продажу Садьо Мане.

«Трансфер Садьо Мане – это худшая сделка в мире. Это решение было ужасным. Даже если бы клуб оставил его еще на год, а потом отпустил бесплатно, выгоды было бы больше: у «Ливерпуля» в этом сезоне мог быть форвард мирового класса».

«Не говорите мне, что 35 млн фунтов, которые «Ливерпуль» выручил за Мане – это много. Они купили Дарвина Нуньеса за 85 млн. Лучше бы они отложили трансфер Дарвина и сохранили Мане. «Ливерпулю» будет его очень не хватать».