«Он был даже важнее Салаха». Патрис Эвра объясняет причину сложностей «Ливерпуля» на старте сезона

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра считает, что уход Садьо Мане является причиной сложностей «Ливерпуля» на старте сезона. Эвра уверен, что потеря Мане нанесла существенный урон схеме Юргена Клоппа.

Со старта сезона «Ливерпулю» пока не удалось выиграть ни одного матча: «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас», а в этот понедельник проиграли «МЮ» на «Олд Траффорд».

«Я не хочу преуменьшать заслуги «Юнайтед», было много разговоров об их проблемах, но я считаю, что «Ливерпулю» тоже тяжело. Я никогда не играл за «Ливерпуль», но я должен сказать: потеря Садьо Мане – это серьезно», - пишет Эвра в своей колонке для Betting.betfair.

«Юрген Клопп – один из лучших тренеров в мире, и я уверен, что Дарвин Нуньес забьет много голов, но раньше у них была система: Мане-Салах-Фирмино, и эта система очень хорошо работала. Клопп тяжело переживает уход Мане, на мой взгляд, он был даже важнее Салаха. Думаю, Садьо считал, что в клубе его недостаточно уважают и поэтому ушел. Вы посмотрите, что он теперь творит в «Баварии».

Садьо Мане присоединился к мюнхенскому клубу за 32 млн евро этим летом после 6 сезонов на «Энфилде». Сенегалец забил 120 голов и записал в свой актив 49 результативных передач за 269 матчей в составе «Ливерпуля». Вместе с Роберто Фирмино и Мохамедом Салахом Мане помог команде выиграть множество трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов.