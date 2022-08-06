«У нас украли победу»: болельщики «Ливерпуля» недовольны решением VAR в матче с «Фулхэмом»

Сегодня первый игровой день АПЛ, а мы уже в эпицентре очередного судейского скандала.

Во втором тайме матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» арбитр (после просмотра VAR) назначил пенальти в ворота "Ливерпуля". Ван Дейк сфолил на Александре Митровиче.

Как видите, контакт между защитником и Митровичем был.

Но Митрович упал слишком красиво:

Многие болельщики «Ливерпуля» считают, что пенальти не стоило давать.

AnfieldRd96: «Представьте, что Салах заработал бы такой пенальти. Они бы хотели, чтобы его повесили возле стадиона "Фулхэма».

Tommy: «Салаха бы зарезали за такой пенальти»

ScouseSocialism: «Контакт не означает пенальти» — это то, что нам постоянно говорят судьи, если только это не «Ливерпуль". Буквально украли победу у нас на глазах, я чертовски ненавижу судей».

Corballlyred: «Митровича надо было предупредить за ныряние, не говоря уже о пенальти. Какой смысл в системе VAR, награждающей игроков за ныряние?»