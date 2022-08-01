5 игроков «Ливерпуля», которые больше всего впечатлили в предсезонке

Подготовка закончилась, а впечатления остались.

Предсезонка для «Ливерпуля» подошла к концу. «Красные» сыграли пять товарищеских матчей и поединок Community Shield с «МанСити» – все это было этапами наба формы для кампании 2022/23.

Вот список из пяти игроков, которые больше всего выделялись за последние несколько недель.

Дарвин Нуньес

Ему потребовалась пара игр, чтобы обрести себя, но когда он это сделал, то забил четыре гола в ворота «Лейпцига». У него также было впечатляющее 30-минутное представление в Community Shield, когда он забил и реализовал пенальти в матче с «Сити».

Фабиу Карвалью

19-летний игрок доказал, что он уже принадлежит к первой команде на «Энфилде» своим появлением на левом фланге. Ему не удалось забить, несмотря на то что у него было несколько моментов, но он более эффективно создавал возможности для других игроков «красных».

Харви Эллиотт

Играл в основном справа и с самого начала был одним из лучших. Как и его бывший товарищ по «Фулхэму» Карвалью, создавал моменты для товарищей по команде в каждой игре.

Стефан Байчетич

17-летний игрок показал, почему «Ливерпуль» решил сделать его последним европейским воспитанником академии до того, как вступили в силу ограничения Brexit. Он хорошо показал себя в середине поля, хотя его основная позиция — центральный защитник.

Мохамед Салах

Скучный, но неизбежный выбор. Мо был хорош даже в те 30 минут, что он сыграл против «Манчестер Юнайтед», и с тех пор его показатели только улучшаются.