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«Мы всегда будем любить Садьо!»: перед Суперкубком Германии Мане смотрел игру «Ливерпуля» против «Ман Сити»

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«Ливерпуль» не единственный европейский клуб, который начал новый сезон с завоеванного трофея. 

В Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3 в драматической схватке за Суперкубок страны, бывший футболист «Ливерпуля» Садьо Мане завоевал свой первый трофей в составе мюнхенцев. 

Mane opens Bayern account in German Super Cup triumph – Sporting Life

На 31-й минуте сенегалец переиграл Гулачи и отправил мяч в сетку ворот «быков». Садьо вновь поразил ворота «РБ» на 71-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда.  

Однако болельщиков «красных» должен тронуть факт, который никак не связан с игрой «Баварии».

Помните, как Садьо обещал смотреть все матчи «Ливерпуля»? Мане сдержал свое слово.

В субботу «Ливерпуль», как и немецкий Рекордмайстер, поборолся за Суперкубок страны. Игра «красных» против «Манчестер Сити» началась за два с половиной часа до матча «Баварии». Садьо провел это время как истинный болельщик «Ливерпуля». 

Немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что Мане смотрел трансляцию Суперкубка Англии до тех пор, пока позволяло время:

«Сердце Садьо Мане все еще бьется и за "Ливерпуль". Перед Суперкубком с "Баварией" он до последнего следил за ходом Суперкубка Англии. Об этом мне сказал сам Садьо».

Фанатов «Ливерпуля» эта новость, разумеется, порадовала. Вот что болельщики пишут в соцсетях:

«Мы всегда будем любить Садьо! Он был настоящим воином и победителем, настоящим профессионалом, мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Легенда "Ливерпуля" на 100%». 

«Мане был благословением для "Ливерпуля"! Он дал нам очень многое. Мы тоже наблюдали за его матчем. Хочется, чтобы у него все было хорошо!»

«Он действительно первоклассный игрок. Я люблю его и скучаю по нему в равной степени. Очень рад, что он тоже забил вчера вечером. Надеюсь, он преуспеет в "Баварии"».

«Садьо – великий футболист и отличный человек. Всегда буду любить его за то, что он сделал для "Ливерпуля", и за то, как он помогал другим, менее удачливым, чем он. Герой!»   

«Прелестно! Ему не стоит беспокоиться, сердца болельщиков "Ливерпуля" тоже всегда будут биться за него. Он добьется больших успехов в "Баварии", это точно». 

Летом Мане покинул «Ливерпуль», однако мало кто сомневался в том, что Садьо останется большим фанатом клуба.

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