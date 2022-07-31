«Мы всегда будем любить Садьо!»: перед Суперкубком Германии Мане смотрел игру «Ливерпуля» против «Ман Сити»

«Ливерпуль» не единственный европейский клуб, который начал новый сезон с завоеванного трофея.

В Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3 в драматической схватке за Суперкубок страны, бывший футболист «Ливерпуля» Садьо Мане завоевал свой первый трофей в составе мюнхенцев.

На 31-й минуте сенегалец переиграл Гулачи и отправил мяч в сетку ворот «быков». Садьо вновь поразил ворота «РБ» на 71-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда.

Однако болельщиков «красных» должен тронуть факт, который никак не связан с игрой «Баварии».

Помните, как Садьо обещал смотреть все матчи «Ливерпуля»? Мане сдержал свое слово.

В субботу «Ливерпуль», как и немецкий Рекордмайстер, поборолся за Суперкубок страны. Игра «красных» против «Манчестер Сити» началась за два с половиной часа до матча «Баварии». Садьо провел это время как истинный болельщик «Ливерпуля».

Немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что Мане смотрел трансляцию Суперкубка Англии до тех пор, пока позволяло время:

«Сердце Садьо Мане все еще бьется и за "Ливерпуль". Перед Суперкубком с "Баварией" он до последнего следил за ходом Суперкубка Англии. Об этом мне сказал сам Садьо».

TRUE✅ Sadio Mané’s heart still beats also for @LFC. Before the Supercup with @FCBayern he watched as long as possible the Community Shield against @ManCity, he told me — Christian Falk (@cfbayern) 31 июля 2022 г.

Фанатов «Ливерпуля» эта новость, разумеется, порадовала. Вот что болельщики пишут в соцсетях:

«Мы всегда будем любить Садьо! Он был настоящим воином и победителем, настоящим профессионалом, мы желаем ему всего наилучшего в новом клубе. Легенда "Ливерпуля" на 100%».

«Мане был благословением для "Ливерпуля"! Он дал нам очень многое. Мы тоже наблюдали за его матчем. Хочется, чтобы у него все было хорошо!»

«Он действительно первоклассный игрок. Я люблю его и скучаю по нему в равной степени. Очень рад, что он тоже забил вчера вечером. Надеюсь, он преуспеет в "Баварии"».

«Садьо – великий футболист и отличный человек. Всегда буду любить его за то, что он сделал для "Ливерпуля", и за то, как он помогал другим, менее удачливым, чем он. Герой!»

«Прелестно! Ему не стоит беспокоиться, сердца болельщиков "Ливерпуля" тоже всегда будут биться за него. Он добьется больших успехов в "Баварии", это точно».

Летом Мане покинул «Ливерпуль», однако мало кто сомневался в том, что Садьо останется большим фанатом клуба.