«Мы всегда будем любить Садьо!»: перед Суперкубком Германии Мане смотрел игру «Ливерпуля» против «Ман Сити»

«Ливерпуль» не единственный европейский клуб, который начал новый сезон с завоеванного трофея.

В Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3 в драматической схватке за Суперкубок страны, бывший футболист «Ливерпуля» Садьо Мане завоевал свой первый трофей в составе мюнхенцев.

На 31-й минуте сенегалец переиграл Гулачи и отправил мяч в сетку ворот «быков». Садьо вновь поразил ворота «РБ» на 71-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда.

Однако болельщиков «красных» должен тронуть факт, который никак не связан с игрой «Баварии».

Помните, как Садьо обещал смотреть все матчи «Ливерпуля»? Мане сдержал свое слово.

В субботу «Ливерпуль», как и немецкий Рекордмайстер, поборолся за Суперкубок страны. Игра «красных» против «Манчестер Сити» началась за два с половиной часа до матча «Баварии». Садьо провел это время как истинный болельщик «Ливерпуля».

Немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что Мане смотрел трансляцию Суперкубка Англии до тех пор, пока позволяло время:

«Сердце Садьо Мане все еще бьется и за "Ливерпуль". Перед Суперкубком с "Баварией" он до последнего следил за ходом Суперкубка Англии. Об этом мне сказал сам Садьо».

TRUE✅ Sadio Mané’s heart still beats also for @LFC. Before the Supercup with @FCBayern he watched as long as possible the Community Shield against @ManCity, he told me