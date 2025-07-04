«Я называл его Диогу МакЖота». Почитайте пост Робертсона, посвященный Жоте – это невыносимо, но прекрасно 😥

Мы больше не увидим футболиста Диогу Жоту. Но кто-то не увидит сына, мужа или отца. А Эндрю Робертсон – хорошего друга.

Трагическая смерть нападающего «Ливерпуля» повергла в шок футбольный мир. Соболезнования и слова прощания оставили сотни клубов и футболистов. Но самые трогательные, по мнению многих, принадлежат именно Робертсону.

«Сейчас я больше всего думаю о его семье. Их утрата невыносима. Мне так жаль, что они потеряли две такие драгоценные души – Диогу и Андре.



Что касается команды и клуба, мы постараемся справиться с этим вместе. Сколько бы времени это ни заняло.



А я хочу поговорить о своем друге. О приятеле. О парне, которого я любил и которого мне так безумно будет не хватать. Мог бы часами говорить о нем как о футболисте, но сейчас в этом нет смысла. Это Человек. Личность. Он был очень хорошим парнем. Лучшим. И таким настоящим. Искренним. Полным любви к своим близким. Полным веселья.

Он был самым «британским» иностранным игроком, которого я когда-либо встречал. Мы шутили, что он на самом деле ирландец… Я даже пытался записать его в шотландцы. Называл его Диогу МакЖота.



Мы вместе смотрели дартс, наслаждались скачками. Поездка в Челтнем в прошедшем сезоне – одно из самых ярких воспоминаний, одно из лучших.

Последний раз я видел его в самый счастливый день его жизни – в день свадьбы. Я хочу помнить его бесконечную улыбку в тот волшебный день. И то, как сильно он излучал любовь к своей жене и семье.

Не могу поверить, что мы прощаемся. Это слишком рано, и это так больно. Но спасибо тебе за то, что был в моей жизни, дружище – и за то, что делал ее лучше.



Люблю тебя, Диогу», – написал Эндрю в соцсетях.