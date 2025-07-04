💔 «Ливерпуль» прощается с Диогу Жотой. Главные кадры дня

«Ливерпуль» прощается с Диогу Жотой.

Экс-капитан «скаузеров» Джордан Хендерсон приехал почтить память бывшего товарища по команде.

Непримиримый «Эвертон» приехал с цветами.

Женская сборная Португалии – прямо с полей Евро.

Пришли и дети – команда U12 оставила португальцу прощальное письмо.

До «Энфилда» доехали не все, но о Жоте помнят: Андре Виллаш-Боаш, Жоау Моутинью, Жота Силва и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза приехали на родину игрока – в Гондомар.

Ну и куда же без фанатов… «Энфилд» утонул в атрибутике.

Похороны состоятся завтра, 5 июля.