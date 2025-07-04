🫶🏻 Диогу и Руте были вместе 13 лет. История любви Жоты – мечта каждого

Как жаль, что хорошее о человеке вспоминают лишь после его ухода. Вот вы знали, что Диогу Жота – верный и примерный семьянин? А в нынешнем футболе это уже редкость.

Да, формально его семья не просуществовала и двух недель. Но Диогу и Руте Кардоза провели прекрасные 13 лет и без штампов в паспорте. Трое детей – тому доказательство.

Пара встречалась с 2012-го, будучи еще учениками старшей школы.

СМИ, успевшие поговорить с приближенными к новоиспеченной семье, в один голос твердят, что Руте и Диогу были идеальной парой. Они никогда не ссорились и жили «душа в душу».

Жота сделал предложение подруге еще два года назад, но пара решила не торопиться со свадьбой из-за маленьких детей и загруженного игрового календаря.

Если здесь есть знак, то какой?