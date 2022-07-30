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Заставит ли травма Окслейда-Чемберлена купить другого полузащитника? Отвечает Джеймс Пирс

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Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол Футбол

У Алекса Окслейда-Чемберлена серьезная травма подколенного сухожилия, которую он получил пару недель назад  в матче против «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

По словам Джеймса Пирса, полузащитник вряд ли сыграет за "красных" до октября.

«Впоследствии сканирование подтвердило худшие опасения «Ливерпуля» в отношении Окслейда-Чемберлена, у которого истекает контракт следующим летом. Ожидается, что он будет отсутствовать от двух до трех месяцев», — пишет Пирс.

В отчете добавляется, что, несмотря на это длительное отсутствие, трансферные планы «Ливерпуля» не изменились — не ожидается, что этим летом они подпишут еще одного полузащитника.

 

Юрген Клопп доволен имеющимися в его распоряжении вариантами полузащиты и, как сообщается, считает, что отсутствия Окса недостаточно, чтобы гарантировать подписание кого-то другого.

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