Заставит ли травма Окслейда-Чемберлена купить другого полузащитника? Отвечает Джеймс Пирс

У Алекса Окслейда-Чемберлена серьезная травма подколенного сухожилия, которую он получил пару недель назад в матче против «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.
По словам Джеймса Пирса, полузащитник вряд ли сыграет за "красных" до октября.
«Впоследствии сканирование подтвердило худшие опасения «Ливерпуля» в отношении Окслейда-Чемберлена, у которого истекает контракт следующим летом. Ожидается, что он будет отсутствовать от двух до трех месяцев», — пишет Пирс.
В отчете добавляется, что, несмотря на это длительное отсутствие, трансферные планы «Ливерпуля» не изменились — не ожидается, что этим летом они подпишут еще одного полузащитника.
Юрген Клопп доволен имеющимися в его распоряжении вариантами полузащиты и, как сообщается, считает, что отсутствия Окса недостаточно, чтобы гарантировать подписание кого-то другого.
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