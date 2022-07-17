«Лучший правый защитник Англии, говорите?»: фанаты «Ливерпуля» высмеивают Риса Джеймса из-за его комичного автогола

В воскресенье «Челси» в товарищеском матче обыграл мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1. Сама победа ушла на второй план, ведь Рис Джеймс забил такой нелепый автогол, что обсуждать хотелось только этот эпизод.
.@ClubAmerica take a gift and are level! 💯— FC Series (@FC_series) 17 июля 2022 г.
🎥 @TNTSportsBR#FCSeries | #CHEAME pic.twitter.com/Gp3Mo3mEdU
Еще более комичным это выглядит, если вспомнить слова Риса о том, что он лучший правый защитник Англии. Болельщики «Ливерпуля» не могли упустить возможность потроллить Джеймса.
Вот несколько твиттов:
«Отличный гол. Крайне "разносторонний" игрок».
«А ведь некоторые действительно пытались убедить всех в том, что Джеймс лучше Трента».
«Лучший правый защитник Англии, говорите? Как же я смеюсь».
«Рис Джеймс пытался отдать передачу, как Трент, а в итоге забил в свои ворота».
«Рис Джеймс забивает вот такой автогол и после этого я должен поверить в то, что он лучше Трента?»
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