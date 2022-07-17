«Он очень талантлив». По мнению эксперта, в «Ливерпуле» появился новый Коутиньо

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейсон Макатир считает, что Фабиу Карвалью может стать приемником Филипе Коутинью в составе «красных».

Карвалью присоединился к команде Юргена Клоппа этим летом, он перешел из «Фулхэма» с которым выиграл Чемпионшип.

Фабиу забил 11 голов и сделал 8 результативных передач за 40 матчей за свой бывший клуб в прошлом сезоне.

«Он очень талантлив. Мы видели это в «Фулхэме», это очень перспективный игрок», - заявил Макатир телевидению клуба.

«Он пришел в «Ливрепуль» и постарается произвести впечатление. Посмотрим, насколько часто Карвалью будет появляться в «основе», на его позиции большая конкуренция: и Кертис Джонс, и Харви Эллиотт, и Окс могут играть здесь».

«Я не уверен, что Карвалью готов на 100% но мне он напоминает Коутиньо по стилю игры».

Как и Филиппе Коутинью, Карвалью - ловкий атакующий полузащитник, который очень грациозно двигается с мячом, и вдобавок ко всему много забивает.

Его трансфер за 7,7 млн фунтов может оказаться одним из самых выгодных для клуба.