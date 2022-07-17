«Один из лучших дней в моей жизни». Конате назвал момент в «Ливерпуле», который никогда не забудет

«О боже, это было даже слишком», - вспоминает Ибраима Конате шествие «Ливерпуля» с трофеями в конце сезона.

«Когда все началось, то это было нереально. Первые 20 минут я был очень счастлив, потом я тоже наслаждался, хотя немного подустал».

«Спустя пару часов я поговорил с Дивоком и Оксом, они сказали: «Что? Ты сейчас счастлив? Ну ты подожди, ты увидишь…». Я спросил: «Что я увижу?». А когда мы в конце концов приехали в город…я просто не был готов к такому. Боже, я никогда не забуду тот момент».

«Возможно, это один из лучших дней в моей жизни. Я надеюсь, что еще много раз смогу пережить такой день с «Ливерпулем». Я представляю, что было бы, если бы мы смогли выиграть Лигу Чемпионов…Это был потрясающий день для меня и моей семьи».

«Ливерпуль» провел шествие с трофеями в конце прошлого сезона. Клуб отметил с болельщиками победы в Кубке Англии и Кубке Лиги.