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Фото дня: футболисты «Ливерпуля» подняли над головой первый трофей в сезоне

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Вслед за «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» завоевал первый трофей в сезоне. 

«Красные» встречались с «Кристал Пэлас» в рамках турнира Standard Chartered Singapore Trophy. Поскольку «Ливерпуль» сумел обыграть соперника со счетом 2:0, после матча команда Юргена Клоппа получила заслуженную награду. 

Конечно, победа в этом турнире не была главной целью «красных», для которых сейчас важнее всего набрать игровую форму к грядущему сезону. Но, согласитесь, всегда приятно, когда твой труд поощряется. 

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