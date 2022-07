Фото дня: футболисты «Ливерпуля» подняли над головой первый трофей в сезоне

Вслед за «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» завоевал первый трофей в сезоне.

«Красные» встречались с «Кристал Пэлас» в рамках турнира Standard Chartered Singapore Trophy. Поскольку «Ливерпуль» сумел обыграть соперника со счетом 2:0, после матча команда Юргена Клоппа получила заслуженную награду.

The Reds are presented with the @StanChart Singapore Trophy after today's pre-season victory over Crystal Palace 🏆 pic.twitter.com/5nU7ZJKGvT