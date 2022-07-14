У «Ливерпуля» появился новый глава отдела остеопатии. Объясняем, что это значит

«Ливерпуль» назначил Фригьесу Вандена Овила новым главой отдела остеопатии, сообщает The Athletic.
Остеопатия – это тип альтернативной медицины, который делает упор на физические манипуляции с мышечной тканью и костями тела.
Это немедикаментозный, неинвазивный метод лечения и профилактики травм путем массажа и укрепления опорно-двигательного аппарата.
Остеопатическое лечение помогает нервной, кровеносной и лимфатической системам организма.
У Овила – впечатляющее резюме. Он работал со многими профессиональными спортсменами, включая футболистов, волейболистов и велогонщиков. Овил будет помогать медицинской команде клуба предотвращать травмы и оптимизировать результаты игроков.
Это очень актуально, учитывая информацию о травме Жоты.
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