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У «Ливерпуля» появился новый глава отдела остеопатии. Объясняем, что это значит

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«Ливерпуль» назначил Фригьесу Вандена Овила новым главой отдела остеопатии, сообщает The Athletic.

Остеопатия – это тип альтернативной медицины, который делает упор на физические манипуляции с мышечной тканью и костями тела.

Это немедикаментозный, неинвазивный метод лечения и профилактики травм путем массажа и укрепления опорно-двигательного аппарата.

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Остеопатическое лечение помогает нервной, кровеносной и лимфатической системам организма.

У Овила – впечатляющее резюме. Он работал со многими профессиональными спортсменами, включая футболистов, волейболистов и велогонщиков. Овил будет помогать медицинской команде клуба предотвращать травмы и оптимизировать результаты игроков.

 Это очень актуально, учитывая информацию о травме Жоты. 

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