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«И за это мы заплатили 100 миллионов?!» В сети разошлось вирусное видео с промахами Нуньеса под You'll Never Walk Alone

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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Открытая тренировка у уругвайца явно не удалась.

В прошлом месяце уругваец перешел из «Бенфики» в «Ливерпуль» и уже провел предсезонную подготовку со своими новыми товарищами по команде.

Дарвин Нуньес обошелся в рекордные для клуба 85 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, и ожидается, что в следующем сезоне он станет одним из лидеров команды Юргена Клоппа.

Но на открытой тренировке в Тайланде, куда «красные» прибыли в рамках турне, Нуньес был явно не в лучшей форме. Несколько промахов в упор и очень странная для такого профессионала работа с мячом очень расстроили некоторых болельщиков «Ливерпуля», другие же воcприняли это как повод для шуток в социальных сетях.

 «Просто подождите с выводами, пока не увидите его в игре»

Другой болельщик написал в Твиттере: «Теперь все поняли, как мы недооценивали Садьо Мане, лол».

«Бенфика» нас просто ограбила»

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