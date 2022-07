«И за это мы заплатили 100 миллионов?!» В сети разошлось вирусное видео с промахами Нуньеса под You'll Never Walk Alone

Открытая тренировка у уругвайца явно не удалась.

В прошлом месяце уругваец перешел из «Бенфики» в «Ливерпуль» и уже провел предсезонную подготовку со своими новыми товарищами по команде.

Дарвин Нуньес обошелся в рекордные для клуба 85 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, и ожидается, что в следующем сезоне он станет одним из лидеров команды Юргена Клоппа.

Но на открытой тренировке в Тайланде, куда «красные» прибыли в рамках турне, Нуньес был явно не в лучшей форме. Несколько промахов в упор и очень странная для такого профессионала работа с мячом очень расстроили некоторых болельщиков «Ливерпуля», другие же воcприняли это как повод для шуток в социальных сетях.

This the 100m player we paid for? pic.twitter.com/79qYbqUCdN