«Ему нужна новая мотивация»: Мартин Шкртел объяснил, почему Мане покинул «Ливерпуль»

Но я думаю, что каждый игрок на определенном этапе своей карьеры чувствует, что нужно измениться. Вам нужна новая мотивация, новый вызов.

После восьми с половиной лет (в «Ливерпуле») у меня также было такое чувство: «О, может быть, мне следует что-то изменить», чтобы найти другой опыт.

Я почти уверен, что решение покинуть клуб далось ему нелегко. Но он выложился по максимуму и очень хорошо поработал для клуба, теперь остается только пожелать ему удачи. Если Бавария в будущем сыграет против Ливерпуля, я надеюсь, что он не будет в лучшей форме!»

Сенегальский игрок был ключевым в команде Юргена Клоппа, забив 120 голов в 269 играх за клуб, за это время он выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги.