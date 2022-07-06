«Ему нужна новая мотивация»: Мартин Шкртел объяснил, почему Мане покинул «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался по поводу перехода Мане в «Баварию», он утверждает, что «легенда» «Ливерпуля» приняла правильное решение.
Шкртел сыграл 320 матчей за восемь лет, проведенных в «Ливерпуле», и покинул клуб как культовый герой.
Бывший футболист сборной Словакии входил в состав «Ливерпуля», переживавшего своего рода переходный период, но всегда был надежной силой в центре обороны. Шкртел выиграл только один трофей - Кубок Лиги в 2012 году.
В беседе с The Athletic он сказал об уходе Мане следующее:
«Трудно покинуть такой клуб, как «Ливерпуль», если вы там, если у вас все хорошо, как у него. Мы можем назвать его легендой из-за того, чего он добился в клубе, это блестяще.
Но я думаю, что каждый игрок на определенном этапе своей карьеры чувствует, что нужно измениться. Вам нужна новая мотивация, новый вызов.
После восьми с половиной лет (в «Ливерпуле») у меня также было такое чувство: «О, может быть, мне следует что-то изменить», чтобы найти другой опыт.
Я почти уверен, что решение покинуть клуб далось ему нелегко. Но он выложился по максимуму и очень хорошо поработал для клуба, теперь остается только пожелать ему удачи. Если Бавария в будущем сыграет против Ливерпуля, я надеюсь, что он не будет в лучшей форме!»
Сенегальский игрок был ключевым в команде Юргена Клоппа, забив 120 голов в 269 играх за клуб, за это время он выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги.
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