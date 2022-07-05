«Слишком много паэльи», – Окслейд-Чемберлен подшучивает над сокомандником из-за медлительности

Сезон 2022/23 приближается к нам с сумасшедшей скоростью, игроки АПЛ возвращаются в свои клубы для прохождения предсезонной подготовки.

Несмотря на слухи об уходе из команды, Алекс Окслейд-Чемберлен все же вернулся в расположение «Ливерпуля».

Шаткое положение в клубе не мешает англичанину подкалывать своих товарищей по команде. Последней жертвой троллинга Алекса стал третий вратарь «Ливерпуля» Адриан. Окслейду-Чемберлену не понравилась физическая форма испанца.

Пресс-служба «красных» опубликовала видео, на котором заметно, что Алекса удивляет то, насколько медленно испанский вратарь двигается на беговой дорожке.

Игрок сборной Англии в шутку сказал: «Слишком много паэльи или чего-то в этом роде, что происходит!?».

В последние годы Окслейду-Чемберлену пришлось нелегко, он так и не сумел вернуться в прежнюю форму после разрыва крестообразной связки в 2018 году.

Тем не менее, Алекса всегда уважали в раздевалке «Энфилда». Согласитесь, приятно видеть его в приподнятом настроении в преддверии старта нового сезона.