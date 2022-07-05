На пресс-конференцию экс-игрока «Ливерпуля» Риеры ворвались разгневанные ультрас

Первая пресс-конференция Альберта Риеры в качестве главного тренера люблянской «Олимпии» закончилась скандалом после того, как в зал ворвались разгневанные ультрас.

40-летний Риера, который раньше выступал за «Ливерпуль», был представлен в качестве нового тренера словенского клуба в понедельник. Но пресс-конференция была прервана, когда более дюжины рассерженных ультрас ворвались в помещение, чтобы устроить акцию протеста.

Болельщик в балаклавах вступили в перепалку со спортивным директором клуба Младеном Рудоньей и Риерой, вынудив бывшего игрока «Ливерпуля» покинуть помещение.

😡 ¡¡¡LAMENTABLE!!!



😱 Los ultras del Olimpija Ljubiljana expulsan a Albert Riera en su presentación como nuevo entrenador del club



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hbpNG2cO5Q — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 4 июля 2022 г.

Согласно информации испанского издания El Partidazo de COPE, фанаты были недовольны уходом бывшего главного тренера команды Роберта Просинецкого, которого уволили на прошлой неделе после его ссоры с президентом клуба Адамом Делиусом.

Просинецкий продержался на своем посту всего три месяца, а затем его сменил бывший игрок сборной Испании Риера.

Старт тренерской карьеры Альберта получился крайне нервным. До «Олимпии» он два года работал помощником главного тренера турецкого «Галатасарая». В понедельник Риера провел свою первую тренировку во главе «Олимпии».

Его официальный тренерский дебют состоится в четверг, когда «Олимпия» сыграет в матче за право участия в Лиге конференций.

Риера провел два сезона в «Ливерпуле» в качестве игрока. Испанец переехал в Англию из «Эспаньола» в 2008 году. Альберт забил пять голов в 56 матчах за «красных», а в 2010 году ушел в «Олимпиакос».

Риера также играл за «Бордо», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе» и «Мальорку», а в сезоне 2005/06 провел шесть месяцев в аренде «Манчестер Сити».

Альберт повесил бутсы на гвоздь в 2018 году, окончив свою карьеру в чемпионате Словении.

После такого безумного во всех смыслах старта тренерской карьеры, нам стоит пожелать бывшему игроку «Ливерпуля» удачи. Она ему точно понадобится.