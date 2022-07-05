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На пресс-конференцию экс-игрока «Ливерпуля» Риеры ворвались разгневанные ультрас

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Первая пресс-конференция Альберта Риеры в качестве главного тренера люблянской «Олимпии» закончилась скандалом после того, как в зал ворвались разгневанные ультрас. 

40-летний Риера, который раньше выступал за «Ливерпуль», был представлен в качестве нового тренера словенского клуба в понедельник. Но пресс-конференция была прервана, когда более дюжины рассерженных ультрас ворвались в помещение, чтобы устроить акцию протеста.

Болельщик в балаклавах вступили в перепалку со спортивным директором клуба Младеном Рудоньей и Риерой, вынудив бывшего игрока «Ливерпуля» покинуть помещение.

Согласно информации испанского издания El Partidazo de COPE, фанаты были недовольны уходом бывшего главного тренера команды Роберта Просинецкого, которого уволили на прошлой неделе после его ссоры с президентом клуба Адамом Делиусом.

Просинецкий продержался на своем посту всего три месяца, а затем его сменил бывший игрок сборной Испании Риера.

Старт тренерской карьеры Альберта получился крайне нервным. До «Олимпии» он два года работал помощником главного тренера турецкого «Галатасарая». В понедельник Риера провел свою первую тренировку во главе «Олимпии».

Его официальный тренерский дебют состоится в четверг, когда «Олимпия» сыграет в матче за право участия в Лиге конференций.

Риера провел два сезона в «Ливерпуле» в качестве игрока. Испанец переехал в Англию из «Эспаньола» в 2008 году. Альберт забил пять голов в 56 матчах за «красных», а в 2010 году ушел в «Олимпиакос».

Riera spent two seasons at Liverpool during his playing career (Image: Alamy)

Риера также играл за «Бордо», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе» и «Мальорку», а в сезоне 2005/06 провел шесть месяцев в аренде «Манчестер Сити». 

Альберт повесил бутсы на гвоздь в 2018 году, окончив свою карьеру в чемпионате Словении. 

После такого безумного во всех смыслах старта тренерской карьеры, нам стоит пожелать бывшему игроку «Ливерпуля» удачи. Она ему точно понадобится.  

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