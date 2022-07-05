«Я хочу у него поучиться»: Карвалью взволнован перспективой работы с Клоппом и Салахом

Юрген Клопп и Мо Салах – одни из самых ярких персон современного футбола, новичок «Ливерпуля» Фабиу Карвалью очень рад возможности поработать с ними.

В интервью пресс-службе клуба португалец сказал пару слов о своем новом наставнике: «Одна из главных причин, по которой я присоединился к команде, – возможность поработать с Клоппом. Я видел, как он помогает игрокам выйти на следующий уровень развития, я уверен, что он тот человек, который сделает это со мной».

Карвалью также высказался о Салахе: «Конечно, новый контракт Салаха заставил меня улыбнуться. Я рад, что он подписал новое соглашение с клубом, потому что он один из лучших игроков в мире, и я хочу учиться у него. Я уверен, что все болельщики счастливы, и надеюсь, что в этом году мы сможем выиграть много трофеев».

Карвалью забил 18 голов за «Фулхэм» в прошлом сезоне, он наиболее эффективен на позиции атакующего полузащитника. Будет интересно посмотреть, как Клопп интегрирует его в команду и как Фабиу сработается с Салахом.